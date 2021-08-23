إيران تستأنف تصدير الوقود إلى أفغانستان

قال اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيميائيات الإيراني، اليوم الاثنين، إن طهران استأنفت تصدير البنزين وزيت الغاز إلى أفغانستان قبل بضعة أيام، بعد أن تلقت طلبا من حركة طالبان.

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وذكر حامد حسيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمتحدث باسمه في طهران، لوكالة "رويترز" أن "طالبان بعثت برسائل إلى إيران تقول ‭‬يمكنكم مواصلة تصدير المنتجات البترولية".

وأضاف المسؤول الإيراني، أن بعض التجار الإيرانيين كانوا يتوخون الحذر بسبب مخاوف أمنية.

وأشار إلى أن الصادرات الإيرانية بدأت قبل أيام قليلة بعد أن خفضت طالبان الرسوم الجمركية على واردات الوقود من إيران بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

المصدر: رويترز