تونس تنوي مراجعة اتفاقيتها التجارية مع تركيا

أكد مسؤول في الحكومة التونسية أن بلده يسعى إلى إجراء مراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية المبرمة بينه وتركيا، في خطوة تستهدف خفض العجز المتفاقم.

وصرح نبيل العرفاوي، مدير التعاون مع أوروبا في وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، في حديث لإذاعة "موزاييك" اليوم الجمعة، أنه من المتوقع عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة مع وفد تركي بخصوص إعادة تقييم الاتفاقية التجارية بين البلدين، بعد 16 عاما من دخولها حيز التنفيذ عام 2005.

وأوضح العرفاوي أنه كان من المفترض أصلا عقد هذا الاجتماع في يونيو الماضي، لكن تم إلغاؤه بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة وأن الجانب التركي أصر على ضرورة أن يكون اللقاء حضوريا.

وشدد المسؤول على أن مراجعة هذه الاتفاقية أصبحت أمرا مستعجلا، نظرا لزيادة العجز التجاري لتونس مع تركيا إلى 2.5 مليار دينار، أي ثالث أكبر عجز تجاري لتونس، بعد الصين وإيطاليا.

وقال العرفاوي إن المفاوضات بين الوفدين التونسي والتركي ستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها، بناء على نتائج المفاوضات.

المصدر: "موزاييك"