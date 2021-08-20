الذهب يصعد بسبب مخاوف الفيروس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ أدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي، إلى تضرر معنويات المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1785.93 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل، المدير العام لدى "إيه بي سي بوليون" إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب. وأضاف "لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. ومن شأن خفض البنك المركزي الأمريكي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأونصة وتتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 981.69 دولار، لكنه منخفض أكثر من أربعة بالمئة في الأسبوع.

وربح البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2339.92 دولار، لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس آذار 2020، لينزل قرابة 12 بالمئة.

المصدر: رويترز