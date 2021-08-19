ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام السعودية زادت إلى 5.965 مليون برميل يوميا في شهر يونيو/ حزيران 2021.

وللمقارنة فقد بلغت صادرات النفط الخام السعودية في مايو/ أيار 2021 مستوى 5.649 مليون برميل يوميا.

ويعني ذلك أن صادرات المملكة زادت بواقع 316 ألف برميل يوميا في شهر يونيو 2021.

تقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي"، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

المصدر: رويترز