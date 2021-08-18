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محمد بن راشد يعلن عن منح فئة جديدة في الإمارات الإقامة الذهبية

مال وأعمال

محمد بن راشد يعلن عن منح فئة جديدة في الإمارات الإقامة الذهبية
Reuters Christopher Pike
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد آل مكتوم:  "يصادف غدا اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس..نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الإنسانية على أرضنا".

وأضاف: "نعلن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة إنسانية وحضارية".

المصدر: RT

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