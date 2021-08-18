محمد بن راشد يعلن عن منح فئة جديدة في الإمارات الإقامة الذهبية

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد آل مكتوم: "يصادف غدا اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس..نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الإنسانية على أرضنا".

وأضاف: "نعلن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة إنسانية وحضارية".

يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من ٣٢٠ مليار درهم مساعدات منذ التأسيس..نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا..ونعلن منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة انسانية وحضارية pic.twitter.com/IRjWoKDpx3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 18, 2021

المصدر: RT