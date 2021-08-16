المركزي المصري: طرح سندات مقومة باليورو تصل قيمتها لـ11 مليار جنيه

أعلن البنك المركز المصري الاثنين طرح سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه مصري (622 مليون يورو) بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك لسد عجز الموازنة.

وقال البنك، إن "مصر باعت أذون خزانة مقومة باليورو وصلت قيمتها إلى 622 مليونا بمتوسط عائد 1.396%".

وأضاف: "قيمة الطرح الأول تبلغ 7 مليارات جنيه ولأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2.5 مليار جنيه ولأجل 5 سنوات، أما قيمة الطرح الثالث فتبلغ 1.5 مليار جنيه ولأجل 10 سنوات".

يذكر أن مصر تسلمت 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والذي مثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب.

وأعلنت اللجنة الأسبوع الماضي، تثبيت معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري.

المصدر: وكالات