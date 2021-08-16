الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلي 1773.12 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس 2021 عند 1782.40 دولار.

في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1775.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1 في المئة، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة.

وقفز الذهب 1.5 بالمئة يوم الجمعة الماضي، بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس 2021 إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لسياسات التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.53 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1010.24 دولار في حين خسر البلاديوم 0.6 بالمئة ليسجل 2634.82 دولار.

المصدر: رويترز