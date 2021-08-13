هنغاريا تسهل شروط استقبال السياح الروس

خففت هنغاريا (المجر) من شروط دخول السياح الروس إلى أراضيها، حيث ألغت شرط الحجر الصحي للمواطنين الروس، الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووفقا لموقع السفارة الهنغارية في موسكو، فقد سمحت السلطات الهنغارية بدخول السياح الروس غير المطعمين إلى البلاد دون شرط الحجر الصحي، لكن يتوجب على الزائرين تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا.

ويتوجب على السائح الروسي إبراز الشهادة باللغة الإنجليزية أو الهنغارية، وأن يكون اختبار PCR قد تم إجراؤه خلال 72 ساعة قبل الدخول.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية، أن المواطنين الروس الذين يمتلكون شهاد طبية تثبت خلوهم من كورونا أو الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا سيحصلون على تأشيرة سياحية للدخول لمرة واحدة.

المصدر: تاس