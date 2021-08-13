"سويفل" المصرية تتوسع في دول جديدة

قال يوسف سالم المدير المالي لشركة "سويفل" المصرية، المتخصصة في خدمات النقل الجماعي التشاركي، إن شركته ستوسع خدماتها قبل نهاية العام الجاري إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية.

كذلك أشار إلى أنه في العام المقبل ستتوسع الشركة إلى جنوب شرق آسيا، كما تخطط لدخول أنشطة جديدة والتحول إلى الربحية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف سالم (28 سنة)، أن شركته، التي من المنتظر أن تقيد أسهمها ببورصة "ناسداك "قبل نهاية العام، تدرس القيد المزدوج في بورصة مصر أو قيدا منفصلا لوحدتها بمصر في 2022-2023.

وقال سالم إن "سويفل" ستتوسع في أنشطة واستثمارات جديدة ترتبط بخدماتها الرئيسية خلال 2023 من بينها الأنشطة اللوجيستية والإعلانات بجانب الخدمات المالية وإنها تستهدف التحول للربحية في 2024 بتحقيق نحو 13 مليون دولار بعد الاستثمارات والنفقات التشغيلية وأكثر من 170 مليون دولار في 2025.

وعن الدول الجديدة التي ستعمل فيها الشركة، قال سالم "نعمل في عشر مدن في ست دول حاليا ونستهدف زيادتها إلى 30 مدينة في 20 دولة بحلول 2025. سنتوسع قبل نهاية العام في غرب أو جنوب أوروبا وفي البرازيل أو المكسيك بأمريكا اللاتينية وفي 2022 بجنوب شرق آسيا في الفلبين وماليزيا وإندونيسيا".

وتأسست "سويفل"، التي تتخذ من القاهرة مقرا لعملياتها ومن دبي مقرا إداريا وماليا، في أبريل 2017، وهي خدمة للنقل الجماعي بالحافلات يمكن فيها للركاب الحجز وسداد الأجرة عبر تطبيق الشركة على الهاتف المحمول.

وتعمل سويفل حاليا في عشر مدن بدول مصر والسعودية وكينيا وباكستان والإمارات والأردن.

المصدر: رويترز