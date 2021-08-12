لبنان.. الحكومة ستبحث قانونا لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الوقود المدعوم

كشف مصدر وزاري عن أن الحكومة اللبنانية ستبحث مسودة قانون يسمح للمركزي اللبناني باستخدام الاحتياطيات الإلزامية لمواصلة تمويل واردات الوقود المدعوم.

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ويأتي ذلك بعد لقاء حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة بالرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس.

وأضاف المصدر أن سلامة رفض التراجع عن قرار وقف الدعم للمحروقات بدون هذا التشريع، قائلا إنه يحتاج قانونا لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية.

ومن المقرر أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأثار قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان، احتجاجات في أكثر من منطقة، فيما قوبل قرار حاكم المصرف المركزي برفض سياسي واسع.

من جهتها قالت المديرية العامة للنفط في لبنان إن أسعار الوقود التي صدرت أمس ما زالت سارية وملزمة للشركات ومحطات الوقود، بالرغم من قرار وقف الدعم.

وقالت المديرية في بيان "أسعار المحروقات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، بل هي عمليات احتساب مبنية على افتراضات".

المصدر: رويترز