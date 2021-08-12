بعد ساعات من اتخاذه.. وزير التجارة الداخلية السوري يتراجع عن قرار حول الخبز

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري الجديد عمرو سالم، التراجع عن قرار إلغاء توطين الخبز، الذي أصدره صباح اليوم الخميس، من خلال منشور "فيسبوك" حذفه لاحقا.

وأوضح في منشور آخر أنه تراجع، احتراما للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام سورية.

وأضاف أن توطين مادة الخبز ما يزال قائما، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بتأمين مطالب المواطنين الذين انتهت مخصصاتهم قبل يوم وتمت تعبئة بطاقاتهم بشكل آلي.

المصدر: وسائل إعلام سورية