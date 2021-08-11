البورصة الأمريكية عند مستويات قياسية

بلغ المؤشر "داو جونز" الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن نمو التضخم بلغ ذروة في يوليو 2021.

كذلك ربحت الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد عقب تمرير مشروع قانون للبنية التحتية.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 36.22 نقطة إلى 35300.89 نقطة، وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 5.43 نقطة وارتفع إلى 4442.18 نقطة.

فيما زاد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 46.30 نقطة إلى 14834.38 نقطة.

المصدر: رويترز