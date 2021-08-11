 
مباشر
عاجل
قطر تعين سفيرا جديدا لدى السعودية

انخفاض أسعار النفط بعدما طالب البيت الأبيض "أوبك+" بزيادة الإنتاج

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بعدما طالب البيت الأبيض
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r126

انخفضت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل اليوم، إذ تعرضت لضغوط بعد أن طالب البيت الأبيض "أوبك" وحلفاءها بتعزيز الإنتاج، في مسعى لكبح ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.14% إلى 67.51 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.02% إلى 69.91 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا