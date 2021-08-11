الكويت تعلن أسعارا جديدة لنفطها

أظهرت وثيقة، اليوم الأربعاء، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لخامين تبيعهما لآسيا في سبتمبر 2021 ، مقارنة مع أغسطس 2021.

وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في سبتمبر 2021 عند 2.35 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة، ولخام دبي على "بلاتس"، بزيادة 30 سنتا عن الشهر السابق.

كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في سبتمبر 2021 عند 3.15 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، بارتفاع 55 سنتا عن الشهر السابق.

وزيادة سعر خام التصدير الكويتي أعلى عشر سنتات عنها بالنسبة للخام العربي المتوسط السعودي في الشهر ذاته.

المصدر: رويترز