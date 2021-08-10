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وزير النفط العراقي: نخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل بنهاية 2027

مال وأعمال

وزير النفط العراقي: نخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل بنهاية 2027
Reuters
حقل مجنون النفطي في البصرة- العراق
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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها النفطي إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن "الدول المنتجة وبسبب التحديات التي تواجهها السوق النفطية أعادت النظر بخططها وحساباتها"، مبينا أن "الزيادات أصبحت محسوبة بحسب المتغيرات وتطورات السوق النفطية ولا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه السوق النفطية".

المصدر: "رويترز"

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