المركزي السعودي يحذر من أساليب احتيال تستخدم في المملكة

حذر البنك المركزي السعودي اليوم، من التجاوب مع أي اتصال يدعي أنه من البنك ويطلب من الأشخاص الإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمالية، داعيا إلى عدم التجاوب مع هذه الاتصالات.

وقال المركزي السعودي، في بيان نشره على صفحته في "تويتر"، إنه لا يطلب البيانات السرية الخاصة بالأشخاص (بيانات الحسابات أو البطاقات المصرفية).

لا تتجاوب مع أي اتصال يدعي أنه من #البنك_المركزي_السعودي ويطلب منك الإفصاح عن بياناتك الشخصية والمالية.#لا_تصدقهم#SAMApic.twitter.com/MkJKrA9jXC — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) August 10, 2021

كما أكد أنه لا يستخدم الرقم المخصص لاستقبال مكالمات العملاء (666-1256-800) في الاتصال على العملاء، وأشار إلى أن هذا الرقم مخصص لتلقي المكالمات الهاتفية فقط.

وأضاف، أنه من أساليب الاحتيال المالي، استخدام برمجيات تغيير أرقام الهاتف، أو استخدام عناوين بريد إلكتروني ومواقع إلكترونية مزورة لجهات عامة أو مالية، لإقناعك بالإفصاح عن بياناتك السرية والمالية بهدف الوصول إلى حساباتك المصرفية وسرقة أموالك.

المصدر: RT