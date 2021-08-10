الجيش المصري يستعد لإنتاج السيارة الأولى من نوعها في مصر بدعم إماراتي (صورة)

أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري، محمد أحمد مرسي، قيام الوزارة بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية - إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، كسابقة أولى في مصر.

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وقال بيان رسمي صدر عن وزارة الإنتاج الحربي أنه تم تأسيس شركة تضم مساهمين (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع 999 الحربي، وشركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات)، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات"EM" لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات.

والهدف من تأسيس هذه الشركة هو إنتاج سيارات أكثر محافظة على البيئة، ومحاربة للتلوث، وتقليلاً للانبعاثات الضارة، حيث تعمل سيارات "EM" بالغاز الطبيعي والبنزين.

وستكون السيارة بموديلات وأنواع مختلفة (وكابينة مزدوجة 2x4، وكابينة مزدوجة 4x4، وكـابينة مفردة 2x4).

وستتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب في السوق، حيث سيتم إنتاج (12) ألف سيارة سنوياً لتلبية احتياجات السوق المحلية والإفريقية.

وتسعى الشركة لبدء الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022، كما أن السيارة حاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، وتتوفر بها مقاعد مريحة وأجهزة تكييف هواء قوية ووسائل أمان عالية.

وستعمل السيارات هذه في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وإفريقيا، كما أنها لديها قدرة العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة- مفتوحة- ترابية- وعرة).

وتم تجربة السيارة لمسافة (25000) كم على الطرق فى مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

المصدر: مصراوي