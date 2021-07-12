السيسي يوجه الحكومة باستخدام شاحنات وحافلات الغاز

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة باستخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصة الحافلات والشاحنات.

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وأوضح أن هذا الأمر له مردود اقتصادي وبيئي كبير، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة.

كما وجه الرئيس المصري بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي، ووفقا لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي ناقش التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة MCV، وذلك لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان.

وناقش تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذة في النمو على مستوى العالم.

المصدر: "اليوم السابع"