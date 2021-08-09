بعد قرابة العام على تطبيع العلاقات.. كم بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل؟

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه بعد نحو عام على توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات، تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين الـ570 مليون دولار.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي فإنه خلال سنة 2020 (منذ سبتمبر إلى ديسمبر) والأشهر الستة الأولى من عام 2021، صدرت إسرائيل حوالي 197 مليون دولار من السلع والخدمات إلى الإمارات، واستوردت منها حوالي 372 مليون دولار.

ويتوقع "مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي" أن تصل قيمة المبادلات التجارية بينهما إلى مليار دولار لعام 2021 كاملا، وأن تتجاوز ثلاثة مليارات دولار في غضون ثلاث سنوات.

ويقول المجلس على موقعه إن هناك 500 شركة إسرائيلية تقيم صفقات تجارية مع الإمارات.

وكانت دبي أعلنت، في يناير الماضي، عن تبادل تجاري بقيمة 272 مليون دولار مع إسرائيل، بين سبتمبر 2020 ويناير 2021. وقالت جمارك دبي إن حجم قيمة التجارة بين الجانبين بلغت 6217 ألف طن، وزعت بنحو 325 مليون درهم واردات، و607 ملايين درهم صادرات.

وأقامت الإمارات علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل ضمن "اتفاقات إبراهام" في سبتمبر 2020، بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ، قبل أن تحذو حذوها البحرين ثم المغرب والسودان.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أعلن خلال زيارته لدبي، في يونيو الماضي، عن السعي لتوقيع المزيد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الإمارات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 675 مليون دولار منذ توقيع الاتفاقات.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"