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صادرات ألمانيا تقفز

مال وأعمال

صادرات ألمانيا تقفز
Reuters
صورة تعبيرية
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كشفت بيانات اليوم الاثنين، أن صادرات ألمانيا زادت أكثر من المتوقع في يونيو2021 ، على الرغم من استمرار اختناقات الإمدادات في التصنيع، مما يشير إلى تعاف قوي في أكبر اقتصاد بأوروبا.

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وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 1.3 بالمئة على أساس شهري، بعد أن ارتفعت بنسبة معدلة قليلا قدرها 0.4 بالمئة في مايو 2021.

وارتفعت الواردات 0.6 بالمئة بعد قفزة 3.4 بالمئة في الشهر السابق. واتسع الفائض التجاري إلى 13.6 مليار يورو من مستوى معدل عند 12.8 مليار يورو في مايو 2021.

وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" أشار إلى زيادة 0.4 بالمئة للصادرات، وارتفاع 0.5 بالمئة للواردات، مع فائض تجاري 13.4 مليار يورو.

المصدر: رويترز

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