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الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة تفوق التوقعات

مال وأعمال

الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة تفوق التوقعات
Reuters FABIAN BIMMER
الإغلاق العام جراء جائحة كورونا في ألمانيا
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أفادت بيانات، اليوم الثلاثاء، بأن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة فاقت التوقعات بلغت 1.8% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

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وأشار مكتب الإحصاءات الاتحادي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 3.1% على أساس سنوي.

هذا وأجرت وكالة "رويترز" استطلاع رأي، كشف عن انكماش بنسبة 1.7% على أساس فصلي في الربع الأول، 3% على أساس سنوي بعد التعديل في ضوء العوال الموسمية.

ولفتت "رويترز" إلى أن قيودا مرتبطة بفيروس كورونا، بددت الاستهلاك الخاص في أكبر اقتصادات أوروبا.

المصدر: "رويترز"

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