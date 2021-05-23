ألمانيا بصدد العودة لإقامة حفلات موسيقية في الهواء الطلق بعد انحسار كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن بلاده تستهدف إقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق هذا الصيف، شرط مراعاة التباعد الاجتماعي وخضوع الجمهور لاختبارات كورونا.

وقال سبان في تصريح لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" إن "ألمانيا تجاوزت الموجة الثالثة من الفيروس".

وردا على سؤال عما إذا كان المسار التنازلي لعدد الإصابات بكورونا سيسمح بإقامة الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق، أجاب: "نعم. لكن ليس لمهرجانات الروك التي تتشابك فيها أيادي عشرات الآلاف".

وأضاف: "الحفلات في الملعب الأولمبي (في برلين)، بحيث لا يكون مكتملا، أو في المتنزه مع إجراء الاختبارات ومراعاة التباعد الاجتماعي ممكنة من منظور اليوم".

وفيما يتعلق بمباريات دوري كرة القدم الألماني، قال: "إذا استمرت الإصابات في التراجع، فإني على يقين من أن المشجعين سيسمح لهم بالعودة إلى الملاعب في أغسطس".

وتظهر بيانات جمعها معهد الصحة العامة أن الإصابات بفيروس كورونا تراجعت باطراد خلال الشهر الماضي في ألمانيا، وأن معدل الإصابة الأسبوعي يبلغ حاليا 64.5 لكل 100 ألف.

المصدر: "رويترز"