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90 سائحا سعوديا يصلون العقبة على متن باخرة

مال وأعمال

90 سائحا سعوديا يصلون العقبة على متن باخرة
Reuters
صورة تعبيرية
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وصلت إلى ميناء العقبة في الأردن، صباح اليوم الأحد، باخرة تحمل 90 سائحا من الجنسية السعودية.

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وتعد الباخرة هي الأولى التي تستقبلها مدينة العقبة بعد قرار السماح بعودة حركة سياحة البواخر إلى المدينة.

وأعلن نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة، شرحبيل ماضي، أعلن في تصريح سابق، جاهزية موانئ العقبة وكوادر السلطة والأجهزة المختلفة خلال عطلة عيد الأضحى وبعدها، لافتا النظر إلى أن الباخرة كان من المفترض وصولها من جدة السعودية إلى ميناء العقبة في 23 يوليو 2021، وتأجل موعد وصولها إلى مطلع أغسطس.

المصدر: "عمون"

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