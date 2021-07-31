اكتشاف حجر ياقوت أزرق ضخم في سريلانكا وقيمته المتوقعة

أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم اكتشاف حجر ياقوت أزرق يزن حوالي 80 كيلوغراما في منجم للأحجار الكريمة في راكوانا بولاية راتنابورا في سريلانكا، أمس الجمعة.

إقرأ المزيد

وأشارت صحيفة "نيوز فيرست" المحلية نقلا عن مالك المنجم، إيرل جوناسيكارا، إلى أن "الحجر الكريم سيطرح للبيع بالمزاد في الصين، وقد تم تسليمه إلى الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات"، حيث أوضح أن "قيمة هذا الحجر الكريم تبلغ حوالي 50 مليون دولار أمريكي".

وقالت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات لجوناسيكارا، إنه "يمكن الحصول على 3000 قيراط بعد قطع الياقوت الأزرق".

تجدر الإشارة إلى أن مسؤولين كانوا قد أعلنوا في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن اكتشاف أكبر حجر ياقوت أزرق بالعالم -تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون دولار- في الفناء الخلفي لمنزل تاجر أحجار كريمة في البلاد، عندما كان عمال يحفرون بئرا.

وأشار مسؤولون إلى أنه من المتوقع بيع هذا الحجر، الذي يحتفظ به المالك في ظل إجراءات أمنية مشددة، في مزاد دولي سيعقد في الصين في نوفمبر.

المصدر: "شينخوا"