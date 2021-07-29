بريطانيا.. إدانة خبيرة أحجار كريمة استخدمت "خفة يدها" في سرقة مجوهرات من متجر شهير

أدينت خبيرة مجوهرات استخدمت "خفة يدها" لسرقة ماسات قيمتها 4.2 ملايين جنيه إسترليني (5.7 ملايين دولار) من متجر فاخر للمجوهرات في منطقة مايفير في لندن.

وحكم على لولو لاكاتوس (60 عاما) بالسجن خمس سنوات ونصف في محكمة ساوثوارك كراون في لندن.

ووفقا لشهادة تم الإدلاء بها في المحاكمة، "دخلت لاكاتوس متجر بودلز للمجوهرات في 10 مارس 2016 بناء على موعد سابق لتقييم سبع ماسات نيابة عن مجموعة من المشترين الروس الأثرياء".

وأضاف الشهود أنه "بعد تفقدها الماسات التي تضمنت ماسة على شكل قلب بحجم 20 قيراطا تقدر بأكثر من 2.2 مليون جنيه إسترليني، وضعت لاكاتوس الماسات في حقيبة مغلقة كان من المفترض أن تظل في خزينة البائع حتى سداد الثمن، لكن عندما شعر خبير المتجر بالشك في اليوم التالي، تم فحص الحقيبة بالأشعة السينية وتبين أنها لا تضم سوى سبع كرات زجاجية".

وأوضحوا أن "لاكاتوس استخدمت أسلوب إلهاء لتبديل الحقيبة التي تحتوي على الماسات بأخرى تشبهها تماما وبها كرات زجاجية، قبل أن تحفظ في الخزنة، وعند اكتشاف السرقة، كانت لاكاتوس والمتواطئين معها قد فروا إلى فرنسا".

وألقي القبض على لاكتوس بناء على مذكرة اعتقال أوروبية في سبتمبر الماضي وأعيدت إلى بريطانيا لمحاكمتها.

وكان رجلان يعملان مع لاكاتوس قد أقرا بالذنب في تهمة التآمر من أجل السرقة وحكم عليهما بالسجن 44 شهرا. وما زالت الشرطة تحقق في تورط امرأتين أخريين في نفس القضية.

المصدر: "أسوشيتد برس"