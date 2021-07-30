ليبيا تحقق إيرادات نفطية قياسية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط في ليبيا أن صافي ايرادات شهر يونيو للعام 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز، وصل الى مستويات قياسية مدفوعا بطلب قوي وزيادة الإنتاج والأسعار.

وقالت المؤسسة في بيانها إنها حققت عوائد من النفط الخام تقدر بـ 2,069,856,297.84 دولار أمريكي، يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت عوائدها إلى 66,246,667.01 دولار أمريكي.

في حين حققت المؤسسة عوائد من البتروكيماويات تقدر بـ2,656,042.10 دولار أمريكي إضافة إلى 3,251,283.50 يورو مما يعني أن إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار قد وصل إلى 2,138,759,006.95 دولار أمريكي، و3,251,283.50 يورو في حين تم توجيه المتاح من المنتجات النفطية المكررة محليا للسوق المحلي بالكامل.

وجدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله التأكيد على أن "النفط هو محور العملية التنموية في البلاد ويمثل أولوية قصوى لاستقرار ليبيا".

وأضاف: "سنواصل العمل مع الحكومة لضمان ايرادات منتظمة للخزانة العامة ولن نالوا جهدا في مساعينا لصيانة البنية التحتية ونعول على دعم وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط في توفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ خططنا الطموحة".

المصدر: RT