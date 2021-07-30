إطلاق إنتاج موسع من اللقاح الروسي "أبيفاك كورونا"

أطلق في مدينة سيربوخوف بمقاطعة موسكو، اليوم الجمعة، خط إنتاج جديد لإنتاج موسع من اللقاح الروسي "أبيفاك كورونا"، الذي يعد ثاني لقاح في روسيا.

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وإطلاق منصة "غيروفارما" (خط الإنتاج) جرى بحضور عمدة مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، ورئيسة الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك آنا بوبوفا، ومدير عام مركز "فيكتور" الروسي للوبائيات، رينات ماكسيوتوف.

ومن المخطط أن يتم إنتاج مليون جرعة من اللقاح شهريا اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم رفع الطاقة الإنتاجية فيما بعد إلى 5 ملايين شهريا.

وقال مدير عام مركز "فيكتور" الروسي للوبائيات، رينات ماكسيوتوف، في مراسم إطلاق خط إنتاج للقاح، إن ما يزيد عن مليون روسي قد خضعوا للتطعيم ضد فيروس كورونا بواسطة لقاح "أبيفاك كورونا".

وأضاف، أن العام الجاري شهد إنتاج ما يزيد عن 4 ملايين جرعة من اللقاح. أما منصة "غيروفارما" الإنتاجية فقد أطلقت دورة كاملة لإنتاج لقاح "أبي فاك كورونا".

ويعد لقاح "أبيفاك كورونا" ثاني لقاح يسجل ضد فيروس كورونا في روسيا، حيث يعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح في العالم ضد الفيروس المستجد.

المصدر: تاس + نوفوستي