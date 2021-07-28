صادرات الجزائر خارج النفط والغاز ترتفع بأكثر من 95 بالمئة في النصف الأول من 2021

أفاد بيان لوزارة التجارة الجزائرية بارتفاع قيمة الصادرات خارج النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 95.55 بالمائة، لتصل إلى 2.03 مليار دولار.

وشكلت الصادرات خارج المحروقات حصة قدرها 12.38 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد في النصف الأول من 2021.

وبلغت قيمة صادرات الأسمدة المعدنية والكيميائية الأزوتية 618 مليون دولار، مرتفعة عن القيمة المسجلة في الفترة ذاتها من 2020 بنسبة 52.4 بالمائة.

كما بلغت قيمة صادرات الحديد والصلب 370 مليون دولار في الفترة من يناير إلى يونيو 2020، مقابل 21.59 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة تقدر بـ 1614 بالمائة.

وشملت قائمة المواد التي عرفت زيادة في التصدير أيضا السكر، والمواد الكيميائية غير العضوية، والمصنوعات المعدنية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية