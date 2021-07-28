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الشركة المسؤولة عن "السيل الشمالي-2": المشروع اكتمل بنسبة 99%

مال وأعمال

الشركة المسؤولة عن
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت الشركة المسؤولة عن مشروع "السيل الشمالي-2" اكتمال تنفيذ المشروع بنسبة 99%، وهو يهدف لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

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وقالت شركة "نورد ستريم 2"، إن سفينة مد الأنابيب "الأكاديمي تشيرسكي" انتهت من العمل المخطط له، فيما تواصل سفينة "فورتونا" بناء القسم الأخير من المشروع.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وانطلقت أعمال بناء المشروع منذ 3 سنوات. ويمر "السيل الشمالي-2" عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.

وفي مطلع شهر يونيو الماضي، وعلى هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتهاء من مد الأنبوب الأول من مشروع "السيل الشمالي-2"، فيما قال إنه سيتم الانتهاء من مد الأنبوب الثاني من المشروع في غضون شهرين.

المصدر: نوفوستي

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