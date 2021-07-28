بشهادة صندوق النقد الدولي.. الاقتصاد الروسي يتعافي بوتيرة أسرع من المتوقع من الجائحة

أشاد صندوق النقد الدولي بوتيرة تعافي الاقتصاد الروسي من أزمة فيروس كورونا، وقال إن نمو الاقتصاد الروسي في الربع الأول من 2021 يظهر أنه يتعافى من الجائحة بوتيرة أسرع من المتوقع.

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وأفاد الصندوق في تقريره عن آفاق التنمية الاقتصادية العالمية، بأنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي في 2021 بنسبة 4%، وبذلك يكون الصندوق قد رفع تقديراته لنمو الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 0.6% مقارنة بتقرير شهر أبريل الماضي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث، في إفادة صحفية يوم أمس الثلاثاء، إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي في الربع الأول جاء أقوى مما كنا نتوقع، لذلك تم رفع توقعات النمو".

ومع ذلك أشارت الخبيرة إلى أن الأرقام قد تتغير، حيث يصعب التنبؤ بتطور انتشار Covid-19، وأضافت: "لا تزال هناك تحديات أمامنا والوباء لم ينته بعد، وشهدنا عودة الحالات، ومعدلات التطعيم تتقدم".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاقتصاد الوطني في 2021 من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 4%، وأكد على ضرورة استخدام مثل هذا الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد لتحسين مستويات معيشة المواطنين الروس.

المصدر: وكالات