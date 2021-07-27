بوتين يحذر من مخاطر التضخم خلال الانتعاش الاقتصادي العالمي

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من مخاطر التضخم خلال مرحلة التعافي الاقتصادي، وشدد على أن الحكومة والبنك المركزي في روسيا يجب أن يستجيبا بشكل مناسب لمخاطر من هذا النوع.

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وقال الرئيس الروسي في اجتماع حكومي عقد اليوم الثلاثاء بشأن قضايا اقتصادية، إن "تعافي الاقتصاد العالمي بعد الوباء يستمر بمعدل مرتفع إلى حد ما، لكن هذه العملية مرتبطة بمخاطر التضخم".

وفي بداية الاجتماع أشار بوتين إلى أنه يتابع بانتظام القضايا الاقتصادية مع مجلس الوزراء الروسي، ودعا إلى تركيز الاجتماع على كيفية تعافي الاقتصاد الروسي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف، أن عملية انتعاش قطاعات في الاقتصاد الروسي تترافق مع زيادة في معدلات التضخم، وعلى الرغم من أن ارتفاع التضخم ليس كبيرا، لكنه يتجاوز المستوى المستهدف.

ووجه بوتين الحكومة والبنك المركزي إلى ضرورة الاستجابة بشكل مناسب لمخاطر التضخم الناشئة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار الرئيس الروسي إلى أن الاقتصاد الوطني في 2021 من المتوقع أن يسجل نموا بنحو 4%، وأكد على ضرورة استخدام مثل هذا الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد لتحسين مستويات معيشة المواطنين الروس.

المصدر: نوفوستي