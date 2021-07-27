خبيرة في صندوق النقد: بقاء توقعات التضخم مرتفعة في الأجل المتوسط سيكون سببا للقلق
Reuters
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قالت جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي إن قراءات التضخم المرتفعة هي في الغالب ظاهرة أمريكية ومن المتوقع أن تنخفض العام المقبل.
وأكدت أنها ستكون قلقة إذا ارتفعت توقعات التضخم في الأجل المتوسط، مشيرة إلى أن "ما سيكون مقلقا العام القادم هو إذا رأينا توقعات التضخم في الأجل المتوسط ترتفع".
وقالت "لذا إذا كان (التضخم) يتحرك بشكل دائم بعيدا عن هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ اثنين بالمئة، ويبتعد بطريقة لم نشهدها من قبل، فإن ذلك سيكون بالتأكيد سببا للقلق".
المصدر: "رويترز"