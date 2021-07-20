روسيا تتلقى طلبات بتصدير "ميغ - 35"

تلقت الهيئة الروسية الفدرالية للتعاون العسكري التقني منذ عام 2019 طلبين من شركائها الأجانب بشأن توريد مقاتلات "ميغ – 35".

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أعلن ذلك رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، الذي قال إن "ميغ – 35" عبارة عن طائرة حديثة متعددة المهام استخدمت عند تصميمها أحدث التكنولوجيات. وتستخدم لتدمير الأهداف الجوية ليلا ونهارا وفي أي طقس. وعلاوة على ذلك يمكن استخدامها لإصابة الأهداف البرية المتحركة والثابتة وكذلك الأهداف البحرية.

وقال شوغايف إن هيئته تجري على هامش معرض" ماكس – 2021" الدولي للطيران والفضاء محادثات مع عدد من الوفود الأجنبية، بما فيها الصين والهند وميانمار وبيلاروس.

وقال:" لدينا جدول زمني كثيف للمحادثات ونخطط كذلك لإجراء محادثات مع الوفود التي تمثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من الشركاء الأجانب. فيما من السابق للأوان، حسب شوغايف، الحديث الآن عن عقد اتفاقيات توريد الطائرات".

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الجوية العراقية قد تتخلى عن استخدام مقاتلات F-16IQ Fighting الأمريكية متعددة المهام لتحل محلها الطائرات الحربية روسية الصنع.

يذكر أن معرض "ماكس – 2021" الدولي للطيران والفضاء يقام في 20 – 25 يوليو في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي