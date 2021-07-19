"رويترز": واشنطن وبرلين ستعلنان اتفاقا حول "السيل الشمالي 2" في الأيام المقبلة

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وألمانيا من المتوقع أن تعلنا في الأيام المقبلة عن اتفاق لتسوية خلافاتهما حول خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي 2".

وفشل الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تسوية خلافاتهما بشأن خط الأنابيب الذي يمر عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا عندما اجتمعا الأسبوع الماضي، لكنهما اتفقا على أنه يجب عدم السماح لموسكو باستخدام الطاقة "سلاحا ضد جيرانها".

إقرأ المزيد

وأشارت المصادر إلى أن اتفاقا بين الجانبين يلوح في الأفق الآن بعد مناقشات بين مسؤولين أمريكيين وألمان حول مخاوف الولايات المتحدة من أن خط الأنابيب، الذي اكتمل بنسبة 98%، سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وقد يحرم أوكرانيا من رسوم الترانزيت التي تجمعها الآن من الغاز العابر لأراضيها بخط الأنابيب القائم.

وسيؤدي الاتفاق إلى تفادي استئناف عقوبات أمريكية معلقة حاليا ضد شركة Nord Stream 2 AG، التي تدير المشروع.

وقالت المصادر إن الاتفاق سيتضمن تعهدات من الجانبين لضمان زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة بأوكرانيا للتعويض عن أي تداعيات سلبية لخط الأنابيب الجديد.

المصدر: رويترز