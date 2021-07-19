 
مباشر

بريطانيا تطرح خطة لتحفيز التبادل التجاري مع الاقتصادات النامية

مال وأعمال

بريطانيا تطرح خطة لتحفيز التبادل التجاري مع الاقتصادات النامية
Reuters TOBY MELVILLE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qux8

تطرح بريطانيا يوم الاثنين خطة لتحفيز التبادل التجاري مع 70 بلدا ناميا تشمل خفض التعريفات الجمركية وتبسيط القوانين.

يأتي ذلك بمثابة أحدث مسعى من جانب الحكومة البريطانية لتعزيز التجارة العالمية بعد استعادتها السيطرة على سياستها التجارية عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة التجارة ليز تروس "أصبحت المملكة المتحدة الآن بلدا مستقلا تجاريا ولدينا فرصة ضخمة للقيام بالأمور بشكل مختلف واتخاذ نهج أكثر تحررا وتأييدا للتبادل التجاري يؤدي إلى النمو وإيجاد الفرص".

ويهدف "برنامج التجارة مع البلدان النامية" لتقليل العبء البيروقراطي على التجارة بين بريطانيا والبلدان النامية وكذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مثل باكستان ونيجيريا وإندونيسيا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة