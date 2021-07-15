صندوق الاستثمارات السعودي و"كوسكو" الصينية يشتريان 21.2% في محطة بوابة البحر الأحمر

أتم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة "كوسكو شيبنغ بورتس" الصينية صفقة لشراء حصة مجمعة تبلغ 21.2% في شركة محطة بوابة البحر الأحمر من الشركة السعودية للخدمات الصناعية.

وقالت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) في بيان إنها ستتلقى مبالغ إجمالية بقيمة 556.5 مليون ريال (148 مليون دولار) من الصفقة، مشيرة إلى أن المبالغ ستدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة بتعزيز عوائد المساهمين وتحسين محفظتها.

الشركة السعودية للخدمات الصناعية ("#سيسكو") تعلن عن إتمام بيع حصة أقلية بنسبة 21.2٪ في شركة محطة بوابة البحر الأحمر إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد مقابل مبلغ إجمالي قدره [556.5 مليون] ريال سعودي pic.twitter.com/5e3FOj46Eg — ديوانية أسواق المال (@Aswaq_almal) July 15, 2021

وأضاف البيان أن شركة "لوجي بوينت" السعودية قامت أيضا بتصفية أربعة بالمئة من حصتها المباشرة في المحطة وستتلقى مبالغ إجمالية قدرها 105 ملايين ريال.

واضطلع "جي.بي مورغان" بدور المستشار المالي في الصفقة، وتعاونت شركتا "عبد العزيز العجلان وشركاه" و"بيكر ماكنزي المحدودة" في دور المستشار القانوني.

المصدر: "رويترز"