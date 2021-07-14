تونس.. تعمّق العجز التجاري مع انتهاء السداسي الأول للعام 2021

تعمق العجز التجاري لتونس مع انتهاء السداسي الأول من سنة 2021، ليبلغ 7536.5 مليون دينار مقابل 6602.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وحسب معطيات حول التجارة الخارجية لتونس بالأسعار الجارية لشهر يونيو 2021 نشرها المعهد الوطني للإحصاء الأربعاء، فإن تونس سجلت تحسنا في الصادرات، خلال السداسي الأول من سنة 2021، بنسبة 25.5 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 20.6 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020.

وبلغت قيمة الصادرات 22825.6 مليون دينار، مقابل 18192.7 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2020.

وأشار المعهد إلى أن الواردات تحسنت بنسبة 22.2 بالمائة مقابل تقلص في حدود 24.2 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020، كما بلغت قيمة الواردات 30362 مليون دينار مقابل 24795.6 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2020.

وكشفت المعطيات أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنت، لتصل الى 75.2 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2021، مقابل 73.4 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2020.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية