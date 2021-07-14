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"رويترز": الإمارات تنفي التوصل لاتفاق مع "أوبك+" وتؤكد أن المناقشات مستمرة

مال وأعمال

Reuters Dado Ruvic
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نفت الإمارات صحة الأنباء عن توصلها إلى اتفاق لتسوية الخلاف الذي برز بينها والسعودية ضمن تحالف "أوبك+"، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ونقلت "رويترز" عن وزارة الطاقة الإماراتية ذكرها في بيان لها اليوم الخميس أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق مع "أوبك+" بشأن خط الأساس الخاص بها وأن المناقشات مستمرة"

ويأتي ذلك في أعقاب نشر وسائل إعلام غربية كبرى، منها "رويترز" ووكالة "بلومبرغ" تقارير مفادها بأن الإمارات والسعودية توصلتا إلى حل وسط لخلافهما النفطي يقضي بتمديد اتفاق "أوبك+" حتى نهاية 2022 ومنح أبوظبي مستوى إنتاج مرجعي أعلى يبلغ 3.65 مليون برميل يوميا (مقارنة مع نحو 3.17 مليونا حاليا) في الاتفاقات النفطية مستقبلا.

المصدر: "رويترز"

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