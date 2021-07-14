أسهم قطاع السفر تهبط بأوروبا مع تصاعد مخاوف التضخم

تراجعت الأسهم الأوروبية من ذروتها اليوم الأربعاء، ونالت مخاوف حيال التضخم من المعنويات عالميا، في حين هبطت أسهم قطاع السفر نتيجة القلق من انتشار سلالة "دلتا" في القارة.

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وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة، وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنحو واحد بالمئة، وهبط سهم شركة السفر "توي" 4.2 بالمئة.

وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة بفعل قوة الإسترليني، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا تجاوز المعدل المستهدف في يونيو.

وكان القلق انتاب الأسواق بعدما أظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو، ما دفع كثيرين من المتعاملين لوضع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبكر من المتوقع في الحسبان.

وزاد سهم بيت الأزياء الألماني "هوجو بوس" 4.4 بالمئة، بعد أن توقعت نمو الإيرادات بين 30 و35 بالمئة هذا العام.

المصدر: رويترز