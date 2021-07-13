للعام الثاني على التوالي.. تأجيل "معرض دمشق الدولي" إلى أجل لم يحدد

من الدورة 61 للمعرض عام 2019 ـ فيسبوك

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا تأجيل موعد إقامة "معرض دمشق الدولي" إلى أجل لم تحدده، وذلك للعام الثاني على التوالي

وذكرت الوزارة في قرار أصدره الوزير محمد سامر الخليل إن موعد إقامة الدورة الثانية والستين لمعرض دمشق الدولي تأجل إلى موعد لاحق، دون أن تحدد السبب أو الموعد.

بينما نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في الوزارة أن التأجيل يأتي بسبب "الظروف التي فرضها تفشي وباء كورونا عالميا".

والعام الماضي فرضت ظروف الوباء أيضا تأجيل المعرض، بينما كان مقررا افتتاح المعرض في دورته الـ 62 في 26 من أغسطس القادم.

يذكر أن المعرض الذي انطلق عام 1954 يعد من أهم المعارض في سوريا والمنطقة، لم يتوقف خلالها، إلا في العقد الأخير، ونتيجة ظروف الأزمة التي تشهدها البلاد، إذ توقف المعرض منذ 2011 وحتى 2017، حين أعيد افتتاحه، ليستمر بعدها 3 سنوات متتالية، ثم يعود للتوقف عام 2020 لكن بسبب ظروف كورونا.

الدورة الأخيرة للمعرض عام 2019 سبقتها تصريحات أمريكية تذكر الشركات التي ستشارك في المعرض بالعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

المصدر: RT + "الوطن"