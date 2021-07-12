توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى نحو 8 ملايين برميل يوميا
Reuters
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توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج النفط الصخري إلى 7.907 مليون برميل يوميا الشهر القادم.
وقالت الوكالة إن النفط المستخرج من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 42 ألف برميل يوميا في أغسطس، مقارنة مع زيادة متوقعة 28 ألف برميل يوميا في يوليو.
وأوضحت الوكالة الحكومية أن إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيرتفع بالتالي إلى 7.907 مليون برميل يوميا.
المصدر: "رويترز"