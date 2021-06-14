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الولايات المتحدة تتوقع ارتفاع إنتاجها للنفط الصخري إلى 7.8 مليون برميل يوميا في يوليو

مال وأعمال

الولايات المتحدة تتوقع ارتفاع إنتاجها للنفط الصخري إلى 7.8 مليون برميل يوميا في يوليو
Reuters Angus Mordant
آلة استخراج النفط
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توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية في البلاد إلى 7.8 برميل يوميا في يوليو المقبل.

وقالت الوكالة الحكومية في توقعاتها الشهرية، إن "إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بنحو 38 ألف برميل يوميا في يوليو، إلى حوالي 7.8 مليون برميل يوميا".

وأضافت أن "أكبر زيادة من المنتظر أن تأتي من بيرميان، أكبر حوض منتج للنفط الصخري في البلاد، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بمقدار 56 ألف برميل يوميا إلى حوالي 4.66 مليون برميل يوميا".

المصدر: "رويترز"

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