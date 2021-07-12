وزارة الخزانة الأمريكية تجيز صادرات غاز البترول المسال إلى فنزويلا

أجازت وزارة الخزانة الأمريكية حتى الثامن من يوليو 2022، بعض صادرات غاز البترول المسال إلى فنزويلا التي كانت قد حظرت بموجب أوامر تنفيذية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة رخصة تسمح بشحنات من غاز البترول المسال في صفقات تتضمن حكومة فنزويلا أو شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة أو أي كيان تملك فيه الشركة حصة 50 بالمئة أو أكثر.

المصدر: "رويترز"