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مصر..عجز الميزان  التجاري  تراجع 13.3% على أساس سنوي في أبريل

مال وأعمال

مصر..عجز الميزان  التجاري  تراجع 13.3% على أساس سنوي في أبريل
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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أفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بأن عجز الميزان التجاري في أبريل الماضي تراجع بنسبة  13.3% على أساس سنوي، إلى 3.1 مليار دولار.

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وفي بيان له، كشف جهاز الإحصاء أن الصادرات ارتفعت 47.4% عنها قبل عام، إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2%، والفواكه الطازجة 60.2%، فيما كان العجز التجاري سجل 3.5 مليار دولار في أبريل 2020.

بالإضافة إلى الإحصاءات السابقة، ارتفعت قيمة الواردات 8.1% ، إلى 5.92 مليار دولار، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9% ، وخامات الحديد 58.6%.

المصدر: "رويترز"

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