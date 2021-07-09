بعد عطل أدى لتأخير رحلتها ليوم في دبي.. "السورية للطيران" تعتذر

قدمت الشركة "السورية للطيران" اعتذارا من جميع ركاب رحلتها القادمة من دبي باتجاه دمشق بعد عطل فني لم يتم إصلاحه حتى اليوم وقالت إنها تقدر "عاليا سعة صبرهم وتحملهم" لما حصل.

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وقالت الشركة في بيان نشرته وزارة النقل السورية إن الطائرة السورية رحلة دبي ـ دمشق، واجهت عطلا فنيا، أدى لتأخر إقلاع الرحلة، وأضافت في البيان الذي نشرته مساء اليوم الجمعة إن طواقمها الفنية ما زالت تتابع عمليات إصلاحه.

وتقدمت الشركة بالاعتذار "من جميع الركاب" قائلة إنها تتابع إجراءات تأمينهم وتعويض أي خسائر أصابتهم.

وقالت الشركة إن ما حصل "هو واحدة من نتائج العقوبات الاقتصادية القسرية الشديدة التي تحرم الطائرات السورية من أي قطعة غيار أو صيانات خارجية أو حتى في استقدام طائرات حديثة" وأعربت عن ثقتها الكبيرة بالكوادر الفنية للشركة وطياريها.

وكان بعض ركاب تلك الرحلة نشروا تفاصيل عن التأخير الذي حصل وعن وجودهم في الطائرة لساعات دون تكييف، في الجو الحار لدبي، ووجهوا انتقادات شديدة لطريقة تعامل الشركة معهم.

ولاحقا نشرت الشركة تسجيلا لمسؤول في الشركة أعلن فيه أنه تم تأمين المسافرين في أماكن مختلفة في دبي، وطلب ممن حجزوا في الفنادق إحضار الفواتير لتقوم الشركة بصرف قيمتها، لهم، وأعلن أنه تم استبدال الرحلة بأخرى جديدة ستقلع في السادسة والنصف صباحا من مطار دبي.

المصدر: RT