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"السورية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى دبي السبت القادم

مال وأعمال

السورية للطيران
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أعلنت وزارة النقل السورية أن الشركة "السورية للطيران" ستستأنف رحلاتها الجوية إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة بدءا من يوم السبت القادم

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بيان من وزارة النقل السورية حول استئناف الرحلات الجوية إلى أبوظبي
بيان من وزارة النقل السورية حول استئناف الرحلات الجوية إلى أبوظبي

وأوضحت الوزارة أن الشركة ستسير أربع رحلات أسبوعيا، أيام السبت والإثنين والأربعاء والخميس.

كما ومن المقرر أن تستأنف "السورية للطيران" رحلاتها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي بدءا من يوم بعد غد الأربعاء، حسب ما سبق للوزارة أن أعلنت عنه.

وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت أن أولى رحلاتها إلى الإمارات ستكون باتجاه مطار الشارقة الدولي، بدءا من يوم 20 من الشهر الجاري، وبمعدل 3 رحلات أسبوعيا.

المصدر: RT

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