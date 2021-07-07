بعد عقدين من التوقف .. الخرطوم تعلن تسيير أول قطار لبورتسودان

نجح فريق هيئة سكك حديد السودان بعد انقطاع ما يقرب العقدين، في تسيير الرحلة الأولى لقطار الركاب لمدينة بورتسودان شمال شرقي السودان.

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وثمن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، جهود العاملين بهيئة السكك الحديدية، وقال في تغريده على "تويتر": "كانت السكة حديد هي الشريان الذي يغذي الوحدة القومية بين أطياف شعبنا، وكانت الضامن لاستمرار التواصل بين أقاليم ومدن وقرى بلادنا، كانت هي التنمية لأهلنا في كل الأرياف عبر خلق فرص عمل لهم مع كل إياب قطار وفي كل ذهاب له، كانت السكة حديد سكة للحياة في حين ينعدم كل شيء إلا البشر والسكة حديد، ولذلك كانت الهدف الأول للتكسير والتدمير الممنهج من النظام السابق".

بعد انقطاع ما يقرب العقدين، نجح فريق هيئة سكك حديد السودان بقيادة @merganimusa_sd، وبعزيمة رجال ونساء تدفعهم مهنيتهم والتزامهم من التفوق على أنفسهم وكسب تحدي تسيير الرحلة الأولي لقطار الركاب لـ #بورتسودان، رغما عن كل التحديات والمخاطر، واستحقوا منّا ومن شعبنا كل الإشادة والتقدير. pic.twitter.com/qAZmupoMBk — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 6, 2021

وأضاف حمدوك "بشرى لكل طفل وامرأة ورجل في أرياف شرق البلاد ها قد عاد لكم شريان الحياة وغدا أيضا ومعا سننجز الوعد بحل مشكلة المياه وبعدها الصحة والتعليم وسنعمل معا على أن تكتمل التنمية والاستقرار والسلام بالأرياف لتحقيق وعد ديسمبر لجميع شعبنا".

المصدر: "سونا"