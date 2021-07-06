سوريا.. ارتفاع جديد في أسعار البنزين "غير المدعوم"

رفعت الحكومة السورية أسعار البنزين "الأوكتان 95" (غير المدعوم) بنحو 20 في المئة ليصبح سعر الليتر 3 آلاف ليرة ارتفاعا من 2500 ليرة.

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وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن العمل بالقرار سيبدأ صباح يوم غد الأربعاء.

وشهدت أسعار البنزين الذي تعاني البلاد نقصا حادا فيه عدة ارتفاعات مؤخرا، كان آخرها رفع سعر ليتر "الأوكتان 95" من 2000 ليرة إلى 2500 ليرة منتصف إبريل الماضي.

وفي منتصف مارس الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين (المدعوم وغير المدعوم) والغاز المنزلي.

المصدر: RT