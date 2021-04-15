سوريا .. ارتفاع جديد في سعر البنزين

رفعت الحكومة السورية سعر "البنزين الأوكتان 95" من 2000 ليرة سورية إلى 2500 ليرة، وهو الارتفاع الثاني خلال شهر.

وجاء في القرار 1090 الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم، أن ذلك السعر "يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بـ 29 ليرة سورية لليتر الواحد".

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وطلبت الوزارة في القرار من أصحاب المحطات الإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين "بشكل واضح ومقروء ضمن المحطة".

وقالت إن مخالفي القرار سيخضعون للمرسوم رقم 8 لعام 2021، (قانون حماية المستهلك) وهو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد قبل أيام، ويتضمن عقوبات بالسجن والغرامة بحق مخالفي أحكامه.

وكانت الوزارة رفعت أسعار البنزين أكثر من مرة خلال العام الجاري كان آخرها قبل شهر، إذ أصدرت في 15 مارس الماضي ثلاثة قرارات برفع أسعار البنزين والغاز، ورفعت آنذاك سعر ليتر البنزين (المدعوم) إلى 750 ليرة، بينما رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 إلى 2000 ليرة.

يأتي ذلك وسط أزمة خانقة في توافر المشتقات هي الأسوأ في البلاد، والتي لم تشهد انفراجا ملموسا بعد، رغم أن الحكومة وعدت بأن تبدأ بوادر الانفراج المفترض منذ يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: RT