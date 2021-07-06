 
مباشر

مصر.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 40 مليار دولار حتى يونيو

مال وأعمال

مصر.. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 40 مليار دولار حتى يونيو
Reuters
البنك المركزي المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qruq

أعلن البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.584 مليار دولار، حتى نهاية يونيو 2021.

إقرأ المزيد
"المركزي" المصري يسحب 237 مليون جنيه فئة 10 جنيهات الورقية من السوق

وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن هذه الأرقام بصفة مبدئية.

وأشار إلى أن مصر تستورد بما يعادل 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.

وكان المركزي المصري أعلن في يونيو 2021 ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.468 مليار دولار حتى نهاية مايو 2021، مقارنة بـ40.343 مليار دولار حتى نهاية أبريل الماضي، بارتفاع قدره نحو 125 مليون دولار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا